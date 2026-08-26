 В Лачине организован концерт по случаю Дня города - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Лачине организован концерт по случаю Дня города - ФОТО

First News Media21:20 - Сегодня
В Лачине организован концерт по случаю Дня города - ФОТО

По случаю Дня города Лачин, который в очередной раз торжественно отметили по инициативе Министерства культуры и при организационной поддержке Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, состоялся праздничный концерт.

Как сообщает AЗЕРТАДЖ, концертная программа была представлена на главной сцене, установленной на берегу реки Хакари. На концерте присутствовали известные деятели культуры и искусства, жители Лачина, вернувшиеся в родные края, а также многочисленные гости.

В исполнении известных деятелей искусства прозвучали песни «Карабах», «Мой Азербайджан», «Ты победитель», «Лачин», «О, Родина» и другие произведения.

В ходе концертной программы Государственный ансамбль песни и танца Азербайджана имени Фикрета Амирова представил национальные танцы «Узундере», «Вагзалы-Мирзеи», «Яллы» и другие.

Поделиться:
207

Актуально

Xроника

Мехрибан Алиева приняла участие в открытии школы искусств в Бильгя - ФОТО

Общество

В Азербайджане произошло землетрясение

Политика

Эмина Эрдоган поздравила Мехрибан Алиеву с днем рождения

Общество

Алина Кабаева поздравила Мехрибан Алиеву 

Общество

В Лачине организован концерт по случаю Дня города - ФОТО

В Баку мужчина убил возлюбленную, после чего покончил с собой

Фонд Гейдара Алиева организовал для детей очередное развлекательное мероприятие - ФОТО

В Азербайджане произошло землетрясение

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

В чём причина паузы на дороге Гасан Алиев - «Кёроглу»? - разъяснение Анара Наджафли

Состояние здоровья Нурани ухудшилось 

Замдиректора Yeni Klinika покинул должность и переезжает в США по Green Card

В эти в Азербайджане ожидаются дожди и понижение температуры воздуха 

Последние новости

МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с наводнением в Непале и Китае

Сегодня, 22:00

Минимум 95 человек погибли, сотни пропали без вести после наводнения в Китае и Непале - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:40

В Лачине организован концерт по случаю Дня города - ФОТО

Сегодня, 21:20

В Баку мужчина убил возлюбленную, после чего покончил с собой

Сегодня, 21:00

«Сабах» поблагодарил Президента Ильхама Алиева

Сегодня, 20:47

Фонд Гейдара Алиева организовал для детей очередное развлекательное мероприятие - ФОТО

Сегодня, 20:40

В Азербайджане произошло землетрясение

Сегодня, 20:14

Умер актер Тим Карри — звезда «Шоу ужасов Рокки Хоррора»

Сегодня, 20:00

Руководитель сети салонов «Beautytime» стала обвиняемой по еще одному делу

Сегодня, 19:40

Вторая жена Полада Бюльбюльоглу: «Его всегда окружали женщины»

Сегодня, 19:21

В Баку вынесен приговор мужчине, жестоко убившему собственную мать

Сегодня, 19:05

В Гяндже скончался ветеран Отечественной войны - ФОТО

Сегодня, 18:50

Проект «Поддержка социального развития одиноких матерей II», реализуемый при поддержке PASHA Holding, продолжает свою деятельность

Сегодня, 18:37

Эмина Эрдоган поздравила Мехрибан Алиеву с днем рождения

Сегодня, 18:35

Принц Гарри и Меган с детьми вернулись в Великобританию

Сегодня, 18:30

Захра Пезешкиан поздравила Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

Сегодня, 18:15

Валентина Матвиенко поздравила Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

Сегодня, 18:12

Зироат Мирзиёева поздравила Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

Сегодня, 18:11

Мехрибан Алиева посетила Научно-исследовательский институт педиатрии - ФОТО

Сегодня, 18:06

Мехрибан Алиева и ее дочери приняли участие в открытии детского сада-яслей № 352 в Баку - ФОТО

Сегодня, 18:03
Все новости
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az с азербайджанским блогером Аскером Аскеровым (@blogasger), получившим широкую популярность благодаря образу бухгалтера Томы. Образ бухгалтера Томы, воплощённый Аскером Аскеровым,18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10