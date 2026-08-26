В Лачине организован концерт по случаю Дня города - ФОТО

По случаю Дня города Лачин, который в очередной раз торжественно отметили по инициативе Министерства культуры и при организационной поддержке Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, состоялся праздничный концерт.

Как сообщает AЗЕРТАДЖ, концертная программа была представлена на главной сцене, установленной на берегу реки Хакари. На концерте присутствовали известные деятели культуры и искусства, жители Лачина, вернувшиеся в родные края, а также многочисленные гости.

В исполнении известных деятелей искусства прозвучали песни «Карабах», «Мой Азербайджан», «Ты победитель», «Лачин», «О, Родина» и другие произведения.

В ходе концертной программы Государственный ансамбль песни и танца Азербайджана имени Фикрета Амирова представил национальные танцы «Узундере», «Вагзалы-Мирзеи», «Яллы» и другие.