«Сабах» поблагодарил Президента Ильхама Алиева

«Сабах» поблагодарил Ильхама Алиева за поздравления с историческим выходом в общий этап Лиги чемпионов

Бакинский футбольный клуб выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поздравление в связи с историческим успехом команды.

"Уважаемый господин Президент!

Мы выражаем глубокую благодарность за ваше пристальное внимание к выходу футбольного клуба "Сабах" в основной этап Лиги чемпионов впервые в его истории. Ваши поздравления еще больше усилили радость этой победы для нашей команды.

Ваше постоянное внимание и забота о развитии азербайджанского спорта, включая футбол, и созданные возможности для развития спортивных клубов являются огромным стимулом для таких исторических достижений и еще больше повышают нашу ответственность.

Мы будем продолжать бороться с решимостью достойно представлять нашу страну в самом престижном футбольном турнире Европы и поднимать имя азербайджанского футбола на еще более высокий уровень.

Мы учимся у Вас решимости бороться до конца и верить в победу. В Вас — архитекторе великих побед азербайджанского народа — мы находим источник силы и вдохновения.

От имени футбольного клуба "Сабах" мы еще раз выражаем глубокую благодарность за ваше пристальное внимание", - говорится в обращении.

Напомним, в первом матче противостояния "Сабах" уступил "Хапоэлю" со счетом 1:2, а в ответной встрече в Баку одержал победу в дополнительное время - 5:2, впервые в своей истории пробившись в общий этап Лиги чемпионов.