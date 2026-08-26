Руководитель сети салонов «Beautytime» стала обвиняемой по еще одному делу
Руководитель сети салонов «Beautytime» Кёнуль Гамзаева привлечена к ответственности в качестве обвиняемой по еще одному уголовному делу.
Об этом Unikal сообщил адвокат адвокатского бюро «Медлекс» Али Керимли.
По словам адвоката, соответствующее решение принял Наримановский районный суд. Кёнуль Гамзаева привлечена в качестве обвиняемой по статьям 147.2 (клевета с обвинением в совершении тяжкого преступления) и 148 (оскорбление) Уголовного кодекса Азербайджана.
Как отметил А.Керимли, дело связано с публикацией в СМИ информации, не соответствующей действительности, в отношении Рояла Аладдина оглы Масиева, представителем которого он является.
Кроме того, на Кенуль Гамзаеву пожаловались известные инфлюенсеры. Ее обвиняют в присвоении 150 тысяч манатов у Фидан Рзаевой (Fidan Zeyn) и 300 тысяч манатов у Афсаны Гасымовой (Azerina).
Расследование продолжается в Управлении полиции Хатаинского района.
Читайте по теме:
Вынесено решение в отношении руководителя сети салонов красоты «Beautytime»
Руководитель сети салонов красоты «Beautytime» объявлена в розыск
Задержана руководитель сети салонов красоты «Beautytime»
Руководитель известной сети салонов присвоила 150 тысяч блогера?