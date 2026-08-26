Руководитель сети салонов «Beautytime» стала обвиняемой по еще одному делу

Руководитель сети салонов «Beautytime» Кёнуль Гамзаева привлечена к ответственности в качестве обвиняемой по еще одному уголовному делу.

Об этом Unikal сообщил адвокат адвокатского бюро «Медлекс» Али Керимли.

По словам адвоката, соответствующее решение принял Наримановский районный суд. Кёнуль Гамзаева привлечена в качестве обвиняемой по статьям 147.2 (клевета с обвинением в совершении тяжкого преступления) и 148 (оскорбление) Уголовного кодекса Азербайджана.

Как отметил А.Керимли, дело связано с публикацией в СМИ информации, не соответствующей действительности, в отношении Рояла Аладдина оглы Масиева, представителем которого он является.

Кроме того, на Кенуль Гамзаеву пожаловались известные инфлюенсеры. Ее обвиняют в присвоении 150 тысяч манатов у Фидан Рзаевой (Fidan Zeyn) и 300 тысяч манатов у Афсаны Гасымовой (Azerina).

Расследование продолжается в Управлении полиции Хатаинского района.

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