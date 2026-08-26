Мехрибан Алиева посетила Научно-исследовательский институт педиатрии - ФОТО

26 августа Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Я.Фараджевой.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, министр здравоохранения Теймур Мусаев проинформировал Первого вице-президента Мехрибан Алиеву о деятельности Института.

Было отмечено, что Научно-исследовательский институт педиатрии более века служит важному и благородному делу – охране здоровья детей.

Это медицинское учреждение, которое в настоящее время функционирует как научно-методический центр, было организовано в 1925 году на базе детской больницы на 200 коек, а в 1927 году было реорганизовано и стало Институтом охраны материнства и детства. Здесь наряду с лечебно-профилактической помощью детям осуществляется подготовка профессиональных медицинских кадров в области педиатрии, проводятся научные исследования и совершенствуется существующая система медицинского образования. В Институте имеются клинические отделения на 255 коек, научные и многие параклинические подразделения. Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных на 60 коек выполняет функции республиканского центра.

Во время посещения Первый вице-президент и ее дочери ознакомились с созданными в институте условиями. Также Институту для совершенствования его деятельности в будущем было передано в дар оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких.