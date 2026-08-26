Вторая жена Полада Бюльбюльоглу: «Его всегда окружали женщины»

Гюльнара Шихалиева, супруга народного артиста Полада Бюльбюльоглу, о разводе с которой ранее сообщали СМИ, прокомментировала информацию о личной жизни артиста и его возможном новом браке.

Об этом она заявила в комментарии Gununsesi.info.

«Я не хочу отвечать кому-либо на эту тему и продолжать этот разговор. Просто скажу, что мы уже не в том возрасте. 81-летний человек не станет устраивать себе свадьбу», — сказала Шихалиева.

Она также рассказала, что в последнее время из-за проблем со здоровьем не может выходить в свет. По этой причине Гюльнара Шихалиева даже не смогла присутствовать на недавнем концерте своего ребенка.

«Я вообще не слежу ни за какими СМИ. Мы не дети, и Полад тоже не ребенок. Если он что-то и сделал, то сделал бы это тайно. Я знаю его уже 40 лет, и его всегда окружали женщины», — отметила она.

По словам Шихалиевой, она никогда не устраивала семейных конфликтов и не проявляла ревность из-за мелочей.

«Я спокойная и доброжелательная женщина. Для меня главное — хорошо вырастить и воспитать детей. Остальное меня не интересует. Поэтому я не хочу никому отвечать на эту тему и продолжать разговор», — добавила она.

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