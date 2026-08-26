Захра Пезешкиан поздравила Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

Захра Пезешкиан направила поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю дня рождения.

В поздравлении говорится:

"Моя дорогая и добрая сестра.

С большим почтением и радостью сердечно поздравляю Вас с днем рождения, выражаю наилучшие пожелания.

Ваша выдающаяся, мудрая и самоотверженная деятельность в социальной, культурной и международной сферах всегда была источником вдохновения и гордости.

Очень рада тому, что между соседними, дружественными и братскими странами – Ираном и Азербайджанской Республикой – существуют глубокие корни дружбы и братства, а также важной роли, которую играют женщины двух стран в сохранении этого общего наследия.

В этот знаменательный и радостный день от всей души желаю Вам долгой, благополучной жизни, крепкого здоровья и дальнейших успехов, дружественной и братской Азербайджанской Республике – прогресса и процветания".