Принц Гарри и Меган с детьми вернулись в Великобританию

Как стало известно Би-би-си, герцог и герцогиня Сассекские вернулись в Великобританию. Предполагается, что принц Гарри, Меган и их дети Арчи и Лилибет прилетели в страну частным рейсом из Калифорнии.

Как сообщается, их самолет приземлился в аэропорту Бирмингема около полудня среды.

По словам источника Би-би-си, когда семья покидала аэропорт, присутствия полиции замечено не было.

Представитель супругов заявил, что пока никаких комментариев по поводу их возвращения не будет.

О намерении Гарри и Меган вернуться в Великобританию стало известно на прошлой неделе. Они покинули страну шесть лет назад, отказавшись от выполнения королевских обязанностей, и переехали в США.

Они по-прежнему не собираются возвращаться к выполнению официальных обязанностей, но будут жить в Великобритании как частные лица и неработающие члены королевской семьи.

Предполагается, что семья поселится в частном поместье за пределами Лондона, в живописном районе Котсуолдс.

Дети пары Арчи и Лилибет уже зачислены в школу, учебный год в которой должен начаться на следующей неделе.

Источник: BBC