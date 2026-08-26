26 августа первая леди Турции Эмина Эрдоган позвонила Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Как сообщили в пресс-службе Президента Азербайджана, Эмина Эрдоган поздравила Мехрибан Алиеву с днем рождения, пожелав ей крепкого здоровья и новых успехов.

Первая леди Турции отметила, что благотворительная деятельность Мехрибан Алиевой пользуется большим уважением во всем мире.

Мехрибан Алиева поблагодарила Эмину Эрдоган за внимание и поздравления.

В ходе телефонного разговора стороны с теплотой вспомнили свои встречи и выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии отношений братства и стратегического союзничества между Азербайджаном и Турцией.