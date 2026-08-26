Азербайджан и Узбекистан подписали документ о расширении сотрудничества в сфере кино

В рамках Международного кинофестиваля в Лачине подписан документ о расширении сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере кино.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, документ подписали директор фестиваля, руководитель расположенной в городе Лачин творческой студии Hocazfilm Амиль Амал и узбекский продюсер Эльдар Юлдашев. В соответствии с документом предусмотрен показ фильмов, произведенных студией Hocazfilm, в кинотеатрах Узбекистана.

Подписание документа оценивается как важный шаг с точки зрения развития сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере кино, расширения обмена фильмами и укрепления творческих связей между представителями киноиндустрий двух стран.