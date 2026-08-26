Алина Кабаева поздравила Мехрибан Алиеву 

Президент Международной ассоциации поддержки спорта «Небесная грация», олимпийская чемпионка Алина Кабаева поздравила Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения.

В письме говорится:

«Уважаемая Мехрибан Ариф гызы!

Примите искренние поздравления с Днем Рождения!

В этот знаменательный день выражаю Вам глубокое уважение за выдающийся вклад в развитие спорта, культуры и образования в Азербайджане, а также за Вашу неустанную деятельность на благо граждан страны и перспектив молодого поколения.

Под Вашим руководством и благодаря Вашей инициативе реализуются важные проекты, направленные на поддержку детского и юношеского спорта, развитие физической культуры и продвижение национального культурного наследия. Вашей работе принадлежит значительная роль в укреплении международного сотрудничества в области образования, культуры и науки, а также в повышении престижа Азербайджана на мировой арене.

Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых значимых достижений на службе государству и народу. Пусть каждый новый год Вашей жизни приносит Вам радость, профессиональные успехи и благополучие для Вас и Вашей семьи».