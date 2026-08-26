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Фонд Гейдара Алиева организовал для детей очередное развлекательное мероприятие - ФОТО

First News Media20:40 - Сегодня
Фонд Гейдара Алиева организовал для детей очередное развлекательное мероприятие - ФОТО

По инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой 26 августа было проведено развлекательное мероприятие для детей, нуждающихся в особой заботе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятие были приглашены дети героев, ставших шехидами в борьбе за восстановление территориальной целостности нашей Родины, дети, лишенные родительской опеки и воспитывающиеся в интернатах, с ограниченными возможностями здоровья и нуждающиеся в особой заботе.

Праздник был организован с целью подарить детям радостный и незабываемый день, создать условия для эффективной и интересной организации их досуга, дать каждому ребенку почувствовать себя окруженным вниманием и заботой.

Дети, прибывшие в места отдыха на специальных автобусах, в течение дня участвовали в различных развлекательных программах, интересных играх, демонстрировали свои способности на творческих занятиях и мастер-классах, танцевали и весело проводили время со своими сверстниками.

На празднике, который проходил на морском берегу в летней атмосфере, дети также вдоволь повеселились в бассейне.

Для детей, которые наслаждались развлечениями и участвовали в различных играх, был также организован обед.

Те, у кого был день рождения, отметили его в кругу своих сверстников.

В завершение мероприятий каждому ребенку на память о прекрасном дне отдыха были преподнесены подарки Фонда Гейдара Алиева.

Одиннадцатилетний Юнис Аббасов поделился, что мероприятие прошло для него очень интересно. «Сегодня я очень весело провел время здесь вместе со своими сверстниками. Мы вместе играли, смеялись и хорошо проводили время. Больше всего мне понравилось быть рядом со своими друзьями. Я очень рад, что принял участие в таком мероприятии», - сказал он.

Рассказав, что в течение дня участвовал в различных развлечениях, десятилетний Мурад Азимов отметил: «Сегодняшний день прошел для меня прекрасно. Здесь было много интересных игр. Мы повеселились с друзьями, провели запоминающийся день. Я очень рад тому, что нахожусь здесь».

10-летняя Медина Азизли сказала, что уже второй раз участвует в таком мероприятии. «Я участвую уже второй раз. И на этот раз мы много играли, плавали в бассейне, танцевали. Вместе с друзьями мы интересно провели весь день», - отметила она.

Дети поздравили Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиеву с днем рождения, выразили признательность за оказываемые им внимание и заботу, а также поблагодарили за организацию мероприятия.

Отметим, что в деятельности Фонда Гейдара Алиева особое место занимает всесторонняя забота о детях, относящихся к уязвимым категориям. Фонд регулярно организует развлекательные программы для детей, лишенных родительской опеки, а также нуждающихся в особой заботе, и детей шехидов, реализует мероприятия, направленные на усиление их социальной защиты.

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