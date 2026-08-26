Зироат Мирзиёева поздравила Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

26 августа первая леди Республики Узбекистан Зироат Мирзиёева позвонила Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.

Зироат Мирзиёева поздравила Мехрибан Алиеву с днем рождения, передала ей искренние пожелания.

Она с самыми теплыми впечатлениями вспомнила о состоявшихся несколько дней назад встречах с Первым вице-президентом Азербайджана в Узбекистане.

Зироат Мирзиёева подчеркнула, что многогранная деятельность, благородные инициативы Первого вице-президента Мехрибан Алиевой снискали ей широкое признание не только в Азербайджане, но и во всем мире.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поблагодарила Зироат Мирзиёеву за внимание и поздравления.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева в свою очередь с удовлетворением вспомнила свой визит в Узбекистан и еще раз выразила признательность за оказанное гостеприимство.