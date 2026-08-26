Проект «Поддержка социального развития одиноких матерей II», реализуемый при поддержке PASHA Holding, продолжает свою деятельность

В рамках проекта «Поддержка социального развития одиноких матерей II», реализуемого при поддержке PASHA Holding, Государственного агентства занятости, Исполнительной власти Шамахинского района, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) и Молодёжной общественной организации «Социальная интеграция выпускников интернатных учреждений», продолжает свою деятельность социальное предприятие в селе Гёйляр.

В результате отбора среди малообеспеченных женщин, воспитывающих детей в одиночку, были выбраны участницы, прошедшие профессиональное обучение, организованное Государственным агентством по занятости, и получившие необходимое оборудование для производства при поддержке PASHA Holding.

Основной целью социального предприятия является предотвращение передачи детей одиноких матерей в государственные детские учреждения, улучшение их социального благосостояния и создание устойчивых возможностей для трудоустройства. Проект также направлен на усиление участия одиноких матерей и малообеспеченных семей в социальной жизни, координацию их экономических и социальных инициатив, а также развитие их предпринимательской деятельности.

В 2026 году в рамках проекта «Поддержка социального развития одиноких матерей I» количество работников социального швейного предприятия, действующего в Шамахинском районе, было увеличено с 10 до 24 человек.

Отметим, что расширение возможностей и поддержка женщин (women’s empowerment) занимают важное место в стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) компании PASHA Holding, в рамках которой реализуются различные проекты, включая “AFAQ”, «Ana Sahibkar», «Women Bazaar» и другие инициативы.