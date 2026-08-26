МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с наводнением в Непале и Китае

МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с разрушительными наводнениями и оползнями на границе Непала и Китая, унесшими жизни более 90 человек.

Об этом говорится в сообщении на странице ведомства в соцсети Х.

«Мы выражаем глубокую скорбь в связи с разрушительными наводнениями и оползнями, обрушившимися на приграничный регион Непала и Китая и повлекшими за собой человеческие жертвы и значительные разрушения. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших в результате этой трагедии и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - следует из публикации.

В МИД Азербайджана выразили надежду, что продолжающиеся поисково-спасательные работы позволят найти всех пропавших без вести.