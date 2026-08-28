Руперт Гринт спустя 15 лет вернется к роли Рона Уизли - ВИДЕО

Британский актер Руперт Гринт спустя 15 лет вновь сыграет Рона Уизли - одного из главных персонажей франшизы «Гарри Поттер».

Как сообщает Variety, актер присоединится к бродвейской постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя». Р.Гринт исполнит роль уже взрослого Рона Уизли в спектакле, действие которого сосредоточено на следующем поколении учеников Хогвартса. Его выступления в нью-йоркском театре Lyric Theatre запланированы с 2 февраля по 30 мая 2027 года.

Напомним, что Руперт Гринт сыграл Рона Уизли во всех восьми фильмах серии «Гарри Поттер», вышедших с 2001 по 2011 год.

«Рон Уизли был частью меня с 11 лет, и я не могу дождаться встречи с ним вновь на этом этапе своей жизни», - заявил актер, по словам которого, возвращение к образу спустя столько лет кажется одновременно знакомым и совершенно новым.

Продюсеры постановки отмечают, что возвращение Гринта создает своеобразный мост между историей, которую зрители полюбили много лет назад, и сюжетом о семье, наследии и течении времени.

Читайте по теме:

Звезда «Гарри Поттера» вышла замуж - ФОТО