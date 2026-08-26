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Звезда «Гарри Поттера» вышла замуж - ФОТО

Феликс Вишневецкий16:18 - Сегодня
Звезда «Гарри Поттера» вышла замуж - ФОТО

Ирландская актриса Эванна Линч, известная по роли Полумны Лавгуд в серии фильмов о Гарри Поттере, вышла замуж за французского садовника Дени Скиннера.

Как сообщает British Vogue, пара обменялась клятвами 21 августа в Лондоне. Свадебная церемония состоялась в присутствии около 20 близких друзей и родственников, после чего праздник продолжился в историческом музыкальном зале и театре, где собрались более 100 гостей.

Как рассказывает Э.Линч, при подготовке к свадьбе она обратилась к ведическому астрологу, чтобы выбрать подходящую дату. Изначально пара планировала пожениться 22 августа, поскольку двойные цифры считаются «ангельскими числами» и воспринимаются как духовные знаки. Однако в этот день площадка уже была занята, поэтому супруги остановились на 21 августа.

По словам актрисы, астролог также рекомендовала избежать даты солнечного затмения.

Эванна Линч получила мировую известность благодаря роли Полумны Лавгуд в четырех фильмах франшизы «Гарри Поттер», начиная с картины «Гарри Поттер и Орден Феникса» в 2007 году.

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