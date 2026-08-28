Умер король Норвегии Харальд V

Король Норвегии Харальд V умер в госпитале в Осло в возрасте 89 лет.

Об этом сообщила пресс-служба королевского дома.

"Король Харальд V скончался. С глубокой скорбью сообщаем, что его величество король Харальд сегодня скончался", - говорится в сообщении.

89-летний король Норвегии Харальд V был госпитализирован 17 августа из-за инфекции и осложнений гемолитической анемии. С тех пор он не покидал медучреждение. 27 августа королевский дом сообщил, что состояние его здоровья ухудшилось и оценивается как "очень тяжелое". Король из династии Глюксбургов находился на престоле с 1991 года. Трон наследует его 53-летний сын Хокон.