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Экономика

Euronews: Средний коридор превращается в межконтинентальный торговый путь с Азербайджаном в центре - ВИДЕО

First News Media12:20 - Сегодня
Euronews: Средний коридор превращается в межконтинентальный торговый путь с Азербайджаном в центре - ВИДЕО

В издании Euronews размещена публикация о растущей роли Среднего коридора в мировой торговле.

В материале отмечается, что Средний коридор превращается в межконтинентальный торговый путь между Азией и Европой, с Азербайджаном в центре; рост грузопотока, цифровая логистика и новые порты задают его будущее.

«Средний коридор приобретает всё большее значение в качестве торгового маршрута, соединяющего Азию и Европу через Центральную Азию, Каспийское море и Южный Кавказ. Азербайджан находится в центре этой мультимодальной сети, объединяющей железные дороги, порты и другую транспортную инфраструктуру».

В программе Business Horizons советник председателя Азербайджанских железных дорог (ADY) Эмиль Мамедов заявил, что по мере роста международного спроса коридор «всё больше становится торговым коридором».

Он также отметил роль цифровых решений в отслеживании грузов и повышении координации. В порту Баку объём перевалки грузов в 2025 году увеличился на 40 %, что подчёркивает растущее значение этого маршрута.

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