Доходы и расходы госбюджета Азербайджана в 2027 году: что изменится

В 2027 году доходы государственного бюджета прогнозируются в размере 39 млрд 234 млн манатов, что на 625 млн манатов, или 1,6 процента, больше утвержденного показателя на этот год и на 49,4 млн манатов, или 0,1 процента, больше показателя исполнения за прошлый год.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Министерство финансов, в будущем году расходы госбюджета прогнозируются в размере 42 млрд 400 млн манатов, что на 696,4 млн манатов, или 1,7 процента, больше утвержденного показателя на этот год, и на 3 млрд 795,4 млн манатов, или 9,8 процента, больше показателя исполнения за прошлый год.

В 2027 году дефицит госбюджета прогнозируется в размере 3 млрд 166 млн манатов (2,2 процента ВВП), что на 71,4 млн манатов, или 2,3 процента, больше утвержденного показателя на этот год.

В 2027 году, исходя из средней годовой цены реализации сырой нефти на уровне 65 долларов США за баррель, доходы госбюджета предусматриваются в размере 27,8 процента ВВП, то есть 39 млрд 234 млн манатов. Из этой суммы 39,5 процента, или 15 млрд 480 млн манатов, приходится на нефтегазовый сектор, а 60,5 процента, или 23 млрд 754 млн манатов, — на ненефтегазовый сектор.

В 2027 году поступления по линии Государственной налоговой службы составят 47 процентов доходов госбюджета, или 18 млрд 430 млн манатов, что на 1 млрд 520 млн манатов, или 9 процентов, больше утвержденного показателя этого года и на 2 млрд 74,8 млн манатов, или 12,7 процента, больше показателя исполнения за прошлый год. Из поступлений по линии Государственной налоговой службы 80,6 процента, или 14 млрд 850 млн манатов, приходится на ненефтегазовый сектор, а 19,4 процента, или 3 млрд 580 млн манатов, — на нефтегазовый сектор.

Поступления по линии Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики предусматриваются в размере 6 млрд 865 млн манатов, что на 3 млн манатов больше утвержденного показателя на этот год и на 495,1 млн манатов больше фактического показателя за прошлый год.

Наряду с этим в будущем году 11 млрд 900 млн манатов, или 30,3 процента, доходов госбюджета составит трансферт из Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики, 855 млн манатов, или 2,2 процента, — дивиденды от предприятий, в уставном капитале которых государству принадлежит доля, 599 млн манатов, или 1,5 процента, — внебюджетные поступления бюджетных организаций, а 585 млн манатов, или 1,5 процента, — прочие доходы.

Из прогнозируемых на 2027 год расходов госбюджета в размере 42 млрд 400 млн манатов (30,1 процента ВВП) 26 млрд 400 млн манатов, или 62,3 процента, будут направлены на текущие расходы, 13 млрд 800 млн манатов, или 32,5 процента, — на капитальные расходы, а 2 млрд 200 млн манатов, или 5,2 процента, — на расходы, связанные с обслуживанием государственного долга и обязательств.