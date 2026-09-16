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Обнародован прогноз инфляции в Азербайджане

First News Media23:20 - 16 / 09 / 2026
Обнародован прогноз инфляции в Азербайджане

В 2027 году годовая инфляция в Азербайджане, как ожидается, составит 5,3%.

Об этом говорится в документе Министерства финансов «Пояснение к предварительным показателям государственного и сводного бюджетов на 2027 год».

«Министерство экономики с учетом фактического уровня инфляции за истекший период текущего года, относительно снижения мировых цен на товары, в том числе продовольствие, и его влияния на импортные цены, динамики индекса номинального эффективного обменного курса и предположения о стабильности обменного курса, а также влияния изменений тарифов на регулируемые товары и услуги прогнозирует, что в базовом сценарии среднегодовая инфляция, прогнозируемая на текущий год на уровне 5,7%, будет постепенно снижаться и в 2030 году составит 4,3%», — отмечается в документе.

Кроме того, в макроэкономических прогнозах, представленных Министерством экономики, курс маната к доллару США в 2027–2030 годах принят на стабильном уровне, соответствующем уровню текущего года.

«Согласно прогнозам, в среднесрочной перспективе ожидается рост доходов населения до 137,1 млрд манатов, а расходов — до 134,1 млрд манатов в 2030 году. Прогнозируется, что в 2027 году инвестиции, направленные в основной капитал, увеличатся на 2,4%, а в среднесрочной перспективе среднегодовой рост составит 2,2%».

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