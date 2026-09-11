Энергетические рынки: стоимость нефти марки Azeri Light приближается к $120 за баррель

На мировых рынках подорожала азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF).

Как сообщает АПА-Экономикс, цена одного барреля азербайджанской нефти выросла на 6,22 доллара, или на 5,5%, и составила 119,54 доллара США.

Отметим, что предыдущая цена азербайджанской нефти составляла 113,32 доллара США.

Напомним, в государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена одного барреля нефти Azeri Light заложена на уровне 65 долларов США.