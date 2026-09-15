Обсуждены приоритеты развития партнерства между Азербайджаном и Швейцарией - ФОТО

Подписан итоговый протокол 10-го заседания Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и Федеральным советом Швейцарии.

Об этом сообщили в министерстве экономики Азербайджана.

Документ был подписан в рамках рабочего визита азербайджанской делегации во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым в Швейцарию.

В ходе визита Президент Швейцарской Конфедерации, глава Федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Ги Пармелен принял министра экономики Микаила Джаббарова. Стороны рассмотрели двустороннюю повестку дня, подчеркнув, что прочные связи между государствами строятся на взаимном уважении и доверии. Они отметили наличие широкого потенциала для углубления партнерства в сфере торговли, инвестиций и гуманитарных контактов.

Кроме того, М. Джаббаров провел переговоры с уполномоченным Федерального совета Швейцарии по торговым соглашениям, главой Управления двусторонних экономических связей Государственного секретариата по экономическим вопросам Андреа Раубер Саксер. Стороны обменялись мнениями по приоритетам развития партнерства, стимулированию взаимных инвестиций и запуску новых совместных инициатив.

В рамках 10-го заседания Совместной комиссии, прошедшего под председательством М. Джаббарова и Андреа Раубер Саксер, участники провели детальный анализ текущего состояния торговых связей и взаимодействия в рамках международных финансовых институтов.

На заседании были представлены перспективы кооперации в промышленности, энергетике, цифровой экономике, инновациях, сельском хозяйстве и туризме. Особый акцент был сделан на инвестиционном климате Азербайджана, его транспортно-логистическом потенциале, проектах «зеленой» энергетики, а также на государственных льготах для бизнеса, действующих в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах страны.