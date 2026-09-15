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Экономика

Стоимость азербайджанской нефти выросла более чем на 6%

First News Media09:47 - Сегодня
Стоимость азербайджанской нефти выросла более чем на 6%

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $7,27, или 6,06%, — до $127,29.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $129,28.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $7,13, или 6,22%, — до $121,71 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная — в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть марки Azeri Light добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.

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