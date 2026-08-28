 Расим Мусабеков: российские «держиморды» и «либералы» едины в своей неприязни к Азербайджану | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Расим Мусабеков: российские «держиморды» и «либералы» едины в своей неприязни к Азербайджану

First News Media21:00 - Сегодня
Расим Мусабеков: российские «держиморды» и «либералы» едины в своей неприязни к Азербайджану

Автор: депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков

Источник: страница Р. Мусабекова в Facebook

Российские «держиморды» и «либералы» едины в своей неприязни к Азербайджану.

"Российские власти на каждом шагу демонстрируют свое неудовольствие самостоятельной политикой Азербайджана различного рода недружественными акциями. То разразятся очередным «соловьиным пометом» российские телеканалы, а следом ютуб- и телеграм-блогеры. То подвергнут аресту и высылке руководителей азербайджанских диаспорских организаций. То при попустительстве правоохранительных структур скудоумные активисты национал-большевистской партии приволокут свои плакаты к посольству Азербайджана в Москве.

Но и так называемые либеральные российские политики и экономисты не остаются в стороне. На днях называющий себя экономистом некто Ширяев в интервью «Дойче велле» выдвинул версию о замене Армении, посорившейся с Москвой, на Азербайджан в тайном реэкспорте российского золота. Он основывал свои предположения убогой отсылкой к тому факту, что Азербайджан при объеме добычи в 3 тонны продал на мировых рынках 24 тонны золота. Этот субъект не потрудился хотя бы на уровне поисковика Гугл уяснить, что запасы золота в Нефтяном фонде Азербайджана достигали на пике 200 тонн и в период, о котором говорит Ширяев, уменьшились почти на 20 тонн. То есть это золото из резервов было продано. Президент Азербайджана недавно в своем интервью объявил об операциях с золотом нашего Нефтяного фонда, которые принесли доход Азербайджану более 10 млрд долларов.

Обращаю внимание Ширяева, что, когда Армения занималась реэкспортом российского золота и алмазов, ее торговый баланс с этой страной превышал 16 млрд долларов, а сегодня в несколько раз снизился. Торговый баланс Азербайджана с Россией в предыдущие годы показывал незначительный рост, а за 6 месяцев 2026 г. сократился на треть.

Если Азербайджан осуществил реэкспорт 24 тонн российского золота, это должно было сказаться на торговом и платежном балансе с Россией ростом на 10 и более миллиардов долларов, чего нет и в помине. Все это очевидно мне, как политологу, так что Ширяев вряд ли может называть себя экономистом, тем более объективным аналитиком. Увы, когда дело доходит до Азербайджана, отличить российского либерала от держиморды невозможно".

 

Поделиться:
481

Актуально

Политика

Посол Польши вызван в МИД Азербайджана

Мнение

Цена уличных провокаций: Москва окончательно теряет доверие Баку

Экономика

Из Азербайджана в Армению транзитом отправят 700 тонн зерна

Мнение

Точка невозврата: Политический демонтаж Армении

Политика

Председатель Милли Меджлиса: Геополитическая напряженность препятствует развитию и углубляет неравенство

Расим Мусабеков: российские «держиморды» и «либералы» едины в своей неприязни к Азербайджану

Обсуждены вопросы стратегического партнерства между Азербайджаном и Беларусью — ФОТО

Посол Польши вызван в МИД Азербайджана

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

Центр Гейдара Алиева окрасили в цвета украинского флага

Президент Украины поблагодарил азербайджанского коллегу

Фархад Мамедов — Hraparak: о России, Армении и новых реалиях Южного Кавказа

Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Узбекистан подпишут Договор о вечной дружбе

Последние новости

Судно с азербайджанцами на борту подверглось атаке дрона - ВИДЕО

Сегодня, 23:02

Путин встретится с Эрдоганом в Бишкеке

Сегодня, 22:40

Председатель Милли Меджлиса: Геополитическая напряженность препятствует развитию и углубляет неравенство

Сегодня, 22:20

Захарова: Ален Симонян подталкивает россиян к противоправным действиям

Сегодня, 22:00

Китайского чиновника приговорили к смертной казни за миллионные взятки

Сегодня, 21:40

В Гяндже сын зарезал 64-летнюю мать прямо на рынке - ВИДЕО

Сегодня, 21:20

Расим Мусабеков: российские «держиморды» и «либералы» едины в своей неприязни к Азербайджану

Сегодня, 21:00

Нашествие медуз остановило реакторы крупнейшей АЭС Франции

Сегодня, 20:40

Обсуждены вопросы стратегического партнерства между Азербайджаном и Беларусью — ФОТО

Сегодня, 20:20

Она возвращалась домой после того, как отвела ребенка с аутизмом в детсад: Новые детали смертельного ДТП - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:00

Что видно без слов

Сегодня, 19:52

На станции метро «Ахмедли» пассажирка упала на рельсы

Сегодня, 19:45

Число жертв наводнения в Непале продолжает расти - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:35

Посол Польши вызван в МИД Азербайджана

Сегодня, 19:25

Новый постоянный представитель Азербайджана в ЮНЕСКО вручил верительные грамоты гендиректору

Сегодня, 19:00

В бакинское СИЗО заключенному пытались передать запрещенные предметы, спрятав их в обуви

Сегодня, 18:45

Незаконная вырубка деревьев в Баку и Имишли нанесла ущерб на свыше 49 тыс. манатов

Сегодня, 18:30

Брат Ганиры Пашаевой назначен на новую должность

Сегодня, 18:15

Цена уличных провокаций: Москва окончательно теряет доверие Баку

Сегодня, 18:09

Азербайджанские спортсмены выступят на чемпионате Европы

Сегодня, 18:04
Все новости
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az с азербайджанским блогером Аскером Аскеровым (@blogasger), получившим широкую популярность благодаря образу бухгалтера Томы. Образ бухгалтера Томы, воплощённый Аскером Аскеровым,18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10