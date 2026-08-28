Расим Мусабеков: российские «держиморды» и «либералы» едины в своей неприязни к Азербайджану

Автор: депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков

Источник: страница Р. Мусабекова в Facebook

Российские «держиморды» и «либералы» едины в своей неприязни к Азербайджану.

"Российские власти на каждом шагу демонстрируют свое неудовольствие самостоятельной политикой Азербайджана различного рода недружественными акциями. То разразятся очередным «соловьиным пометом» российские телеканалы, а следом ютуб- и телеграм-блогеры. То подвергнут аресту и высылке руководителей азербайджанских диаспорских организаций. То при попустительстве правоохранительных структур скудоумные активисты национал-большевистской партии приволокут свои плакаты к посольству Азербайджана в Москве.

Но и так называемые либеральные российские политики и экономисты не остаются в стороне. На днях называющий себя экономистом некто Ширяев в интервью «Дойче велле» выдвинул версию о замене Армении, посорившейся с Москвой, на Азербайджан в тайном реэкспорте российского золота. Он основывал свои предположения убогой отсылкой к тому факту, что Азербайджан при объеме добычи в 3 тонны продал на мировых рынках 24 тонны золота. Этот субъект не потрудился хотя бы на уровне поисковика Гугл уяснить, что запасы золота в Нефтяном фонде Азербайджана достигали на пике 200 тонн и в период, о котором говорит Ширяев, уменьшились почти на 20 тонн. То есть это золото из резервов было продано. Президент Азербайджана недавно в своем интервью объявил об операциях с золотом нашего Нефтяного фонда, которые принесли доход Азербайджану более 10 млрд долларов.

Обращаю внимание Ширяева, что, когда Армения занималась реэкспортом российского золота и алмазов, ее торговый баланс с этой страной превышал 16 млрд долларов, а сегодня в несколько раз снизился. Торговый баланс Азербайджана с Россией в предыдущие годы показывал незначительный рост, а за 6 месяцев 2026 г. сократился на треть.

Если Азербайджан осуществил реэкспорт 24 тонн российского золота, это должно было сказаться на торговом и платежном балансе с Россией ростом на 10 и более миллиардов долларов, чего нет и в помине. Все это очевидно мне, как политологу, так что Ширяев вряд ли может называть себя экономистом, тем более объективным аналитиком. Увы, когда дело доходит до Азербайджана, отличить российского либерала от держиморды невозможно".