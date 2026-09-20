Тегеран предложил Еревану активнее участвовать в коридоре «Север — Юг»

Посол Армении в Иране Григор Акопян заявил о необходимости расширять сотрудничество между Ереваном и Тегераном в железнодорожной и торговой сферах, сообщает Mehr.

По его словам, соединение железнодорожных сетей двух стран позволит Армении получить доступ к международным водным путям на юге и одновременно диверсифицировать транспортные маршруты Ирана в Европу.

Акопян обсудил перспективы развития железнодорожного сообщения с заместителем министра дорог и городского развития Ирана, генеральным директором Иранских железных дорог Джабаром Али Закери. На встрече стороны рассмотрели состояние железнодорожной инфраструктуры двух стран и возможности расширения региональных транспортных и экономических связей.

Закери подчеркнул необходимость более активного участия Армении в региональных транзитных маршрутах. В частности, он отметил потенциал Армении для развития железнодорожных перевозок в рамках Международного транспортного коридора «Север — Юг».

Одним из проектов, которые Тегеран и Ереван рассматривают в рамках расширения торговли и регионального транзита, является железнодорожное сообщение между Ираном и Арменией через Сюникскую область.

Для Армении железнодорожная связь с Ираном может открыть дополнительные возможности для выхода к международным транспортным маршрутам и южным портам.

Для Ирана участие Армении создаёт дополнительный вариант сухопутного сообщения с европейским направлением.

Переговоры проходят на фоне усилий двух стран по развитию транспортных связей и увеличению роли Армении в региональном транзите.