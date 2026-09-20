Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем государственного суверенитета

Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с Днем государственного суверенитета, отмечаемым 20 сентября.

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«Поздравляем наших братьев азербайджанцев по случаю 20 Сентября – Дня государственного суверенитета.

Руководствуясь понятием "Одна нация, два государства", корни которого основаны на нашей общей истории, а сила – на нерушимом братстве, мы продолжим стоять плечом к плечу сегодня и завтра, как и вчера.

Да здравствует турецко-азербайджанское братство!» – говорится в публикации.