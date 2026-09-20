Посольство Турции поздравило Азербайджан с Днем государственного суверенитета - ФОТО
Посольство Турции в Баку поздравило Азербайджан с Днем государственного суверенитета, отмечаемым 20 сентября.
Соответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в соцсети X.
«Поздравляем братский Азербайджан с 20 Сентября – Днем государственного суверенитета.
С благодарностью чтим память всех наших братьев, отдавших свои жизни за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, желаем от Всевышнего исцеления всем гази», – говорится в публикации.
Kardeş Azerbaycan'ı, 20 Eylül Devlet Egemenliği Günü münasebetiyle kutluyoruz.
Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü uğrunda canlarını feda eden tüm kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilere Allah'tan şifa diliyoruz.
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Qardaş Azərbaycanı 20 Sentyabr – Dövlət… pic.twitter.com/F7MpFMYSsh — Türkiye in Azerbaijan (@TC_BakuBE) September 20, 2026