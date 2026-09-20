В Азербайджанской армии прошли мероприятия по случаю Дня государственного суверенитета

В Азербайджанской армии прошел цикл мероприятий по случаю 20 Сентября – Дня государственного суверенитета.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Мероприятия состоялись в родах войск, соединениях и воинских частях, Отдельной общевойсковой армии, а также учебных заведениях специального назначения.

Участники почтили минутой молчания память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за Родину, после чего прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

В ходе мероприятий было зачитано поздравление министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова личному составу Азербайджанской армии.

Выступавшие рассказали о значении государственного суверенитета, Отечественной войны 2020 года и последующих военных операций в восстановлении территориальной целостности страны.

В завершение военнослужащие посетили могилы шехидов, возложили цветы и почтили их память.