В Венгрии расследуют финансовые операции компании отца Орбана

Главное управление полиции Будапешта проводит расследование по подозрению в злоупотреблении служебным положением в отношении компании отца бывшего премьер-министра Виктора Орбана.



Об этом сообщает Telex, пишет "Европейская правда".

Венгерский портал 444.hu со ссылкой на заявление Главного управления полиции Будапешта (BRFK) сообщает, что правоохранители хотят выяснить, действительно ли компания отца Орбана Dolomit Kft продала по завышенной цене материалы компании V-Híd Zrt для расширения автомагистрали M1, строительство которой ведется за счет государственных средств.

Еще в марте сайт 444.hu сообщал о том, что из шахт Гёжо Орбана грузовиками доставляют камни для расширения автомагистрали M1.