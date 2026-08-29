Украинская армия нанесла удар по складу компании «OZON» в Ростове - ВИДЕО

В ночь на 29 августа в результате массированной атаки беспилотников в Ростовской области под удар попал логистический комплекс маркетплейса.



В пресс-службе Ozon подтвердили факт попадания и повреждения объекта. Сотрудников склада оперативно эвакуировали, однако, по данным экстренных служб, в результате атаки в районе есть пострадавшие среди гражданских лиц. Приемка и отгрузка товаров на хабе временно приостановлены, а логистические потоки перенаправляются на ближайшие альтернативные склады.



Это далеко не первый подобный инцидент: ранее атакам БПЛА уже подвергались крупногабаритные логистические центры Ozon и Wildberries в Самарской области, Краснодарском крае, Башкортостане и Оренбургской области.