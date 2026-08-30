Истребители F-16 перехватили пять самолетов из-за визита Трампа в Хьюстон

Истребители F-16 ВВС США перехватили пять гражданских самолетов, нарушивших ограничения на полеты над Хьюстоном во время визита Дональда Трампа.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) сообщило, что воздушные суда авиации общего назначения нарушили временные полетные ограничения, введенные Федеральным управлением гражданской авиации США над Хьюстоном. Все перехваченные самолеты были безопасно сопровождены за пределы закрытой зоны.

Американский лидер прибыл в Хьюстон для посещения Центра управления полетами, где провел сеанс связи с астронавтами, находящимися на борту Международной космической станции.