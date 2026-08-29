 Число жертв российского удара по Бучанскому району Киевской области Украины выросло до 37 - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Число жертв российского удара по Бучанскому району Киевской области Украины выросло до 37 - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

First News Media16:20 - Сегодня
Число жертв российского удара по Бучанскому району Киевской области Украины выросло до 37 - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Число погибших в результате российского удара по Бучанскому району Киевской области Украины выросло до 37 человек.

Как передает Report, об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко в телеграм-канале.

По его словам, на месте продолжаются работы по ликвидации последствий удара. Спасатели и другие соответствующие службы продолжают поисково-спасательные и восстановительные работы.

13:55

В результате атак российской армии на расположенный в Киевской области Бучанский район в минувший день погибли 27 человек.

По сообщению УНИАН, более 40 человек получили ранения.

Глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко заявил, что число погибших может увеличиться.

Сообщается, что около 50 жилых домов получили материальный ущерб различного характера.

Около 400 человек, проживающих в прилегающих районах, были эвакуированы.

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