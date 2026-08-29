Омбудсмен Азербайджана призвала международные структуры содействовать в поиске пропавших без вести

Определение судьбы лиц, пропавших без вести в результате конфликтов, а также обеспечение права их семей и общества в целом знать правду являются фундаментальными требованиями международного права.

Об этом говорится в заявлении Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой в связи с 30 августа — Международным днём жертв насильственных исчезновений.

В заявлении отмечается, что Организация Объединённых Наций (ООН) учредила 30 августа Международным днём жертв насильственных исчезновений с целью привлечения внимания мировой общественности к данной проблеме, а также увековечения памяти тысяч пропавших без вести, неустановленных лиц, погибших в условиях войны и в ходе боевых действий, а также лиц, которые были захвачены и содержались в тайных местах или были тайно убиты.

"Женевские конвенции 1949 года о защите жертв войны, Дополнительные протоколы к ним и Международная конвенция ООН о защите всех лиц от насильственных исчезновений устанавливают обязательство государств принимать эффективные меры по расследованию судьбы пропавших без вести лиц, обеспечению семей информацией и установлению истины. Обнаружение останков погибших и их достойное захоронение, обеспечение права семей на установление истины и информирование общества о произошедших событиях являются неотъемлемой частью международного гуманитарного права".

В заявлении подчёркивается, что для Азербайджана, долгие годы сталкивавшегося с тяжёлыми последствиями вооружённых конфликтов, проблема пропавших без вести лиц сохраняет свою актуальность и по сей день.

"В результате политики агрессии против нашей страны, продолжавшейся более 30 лет, а также Первой и Второй Карабахской войн тысячи семей лишились права получить информацию о судьбе своих близких, пропавших без вести, и эта неопределённость на протяжении многих лет становится причиной их моральных, психологических и социальных страданий".

Согласно официальной информации Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, в результате Первой Карабахской войны более 4 тысяч граждан Азербайджана зарегистрированы как пропавшие без вести.

"В результате системных поисковых, эксгумационных, судебно-медицинских и идентификационных мероприятий, проведённых государством в 32 массовых захоронениях, обнаруженных на освобождённых территориях после Второй Карабахской войны и локальной антитеррористической операции, личности 328 человек из найденных человеческих останков были установлены с помощью ДНК-анализа и судебно-медицинской экспертизы, останки 250 человек были переданы их семьям и захоронены, и работа в этом направлении в настоящее время продолжается".

Отмечается, что, несмотря на завершение упомянутых вооружённых конфликтов и предпринимаемые шаги по установлению мира между двумя государствами, то обстоятельство, что судьба 3 682 человек (граждан Азербайджана) до сих пор остаётся неизвестной, требует усиления международного гуманитарного сотрудничества в этом направлении путём принятия более практических, оперативных и ориентированных на результат мер.

"С течением времени утрата или приход в негодность вещественных доказательств, сокращение числа свидетелей и ограниченность информации затрудняют процесс установления судьбы пропавших без вести лиц".

В заявлении отмечается, что с учётом продолжающейся в регионе мирной повестки международные гуманитарные институты в рамках своих мандатов, а государства, являвшиеся сторонами конфликта, — в рамках обязательств, взятых на себя по международному праву, должны активизировать усилия по обмену информацией о массовых захоронениях, расширению сотрудничества в области ДНК и судебно-медицинской экспертизы, а также по установлению судьбы пропавших без вести лиц.

Сабина Алиева призвала международные и региональные организации, действующие в области прав человека, а также национальные институты прав человека уделять особое внимание этому вопросу, являющемуся гуманитарным обязательством государств согласно международному гуманитарному праву, активизировать усилия по установлению судьбы пропавших без вести лиц и развивать совместное сотрудничество, направленное на достижение практических результатов.

Источник: Day.Az