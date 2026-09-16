Хикмет Гаджиев рассказал на Арабском медиафоруме о богатом христианском наследии Кавказской Албании в Карабахе и других регионах

«В Карабахе и других регионах Азербайджана имеются следы богатого христианского наследия Кавказской Албании».

Как сообщает АПА, об этом помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев написал в публикации в своем аккаунте в X, посвящённой его выступлению на Арабском медиафоруме.

«Я рассказал о древнем государстве Кавказская Албания и его богатом христианском наследии. Устойчивые и особенно значимые следы этого наследия можно увидеть в Карабахе и других регионах Азербайджана.

Я подчеркнул многовековые традиции мультикультурализма и религиозного сосуществования Азербайджана, а также приверженность нашей страны защите, сохранению и восстановлению богатого культурного и религиозного наследия, независимо от его происхождения и религиозной принадлежности.

Я также рассказал о масштабных разрушениях, осквернениях и изменениях, которым подверглось религиозное и культурное наследие Азербайджана в годы оккупации. Я отметил важность сохранения исторической правды и культурного наследия для будущих поколений.

Модератором панели, в которой я участвовал вместе с министром иностранных дел Грузии и министром экономики и туризма ОАЭ, выступил генеральный директор Euronews», — подчеркнул Хикмет Гаджиев.