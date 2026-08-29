Посла Украины вызвали в МИД Турции после атаки на судно с азербайджанским экипажем

Посол Украины в Анкаре Нариман Джалалов был вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с атаками на турецкие суда в Черном море.

По данным МИД Турции, 26 августа 2026 года судно Lider Bordo Mavi, принадлежащее турецкой компании, подверглось атаке у берегов Туапсе. На следующий день удару подверглось судно L Kocatepe, направленное для его буксировки. В ходе встречи украинскому дипломату передали позицию Анкары и сделали предупреждение о необходимости строгого обеспечения безопасности судоходства и людей.

На борту атакованного судна находились 15 азербайджанских и 4 турецких моряка. В результате происшествия никто не пострадал.