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Посла Украины вызвали в МИД Турции после атаки на судно с азербайджанским экипажем

First News Media19:05 - Сегодня
Посла Украины вызвали в МИД Турции после атаки на судно с азербайджанским экипажем

Посол Украины в Анкаре Нариман Джалалов был вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с атаками на турецкие суда в Черном море.

По данным МИД Турции, 26 августа 2026 года судно Lider Bordo Mavi, принадлежащее турецкой компании, подверглось атаке у берегов Туапсе. На следующий день удару подверглось судно L Kocatepe, направленное для его буксировки. В ходе встречи украинскому дипломату передали позицию Анкары и сделали предупреждение о необходимости строгого обеспечения безопасности судоходства и людей.

На борту атакованного судна находились 15 азербайджанских и 4 турецких моряка. В результате происшествия никто не пострадал.

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