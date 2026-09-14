В России начали резко сокращать «гробовые» за смерть на войне с Украиной

Власти российских регионов сокращают размер выплат за гибель на войне с Украиной на фоне нарастающих проблем в местных бюджетах, которые по итогам прошлого года были сведены с рекордным дефицитом на 1,5 трлн рублей, пишет The Moscow Times.

За последние месяцы как минимум 6 субъектов РФ радикально порезали «гробовые», а один — отменил их полностью, обратил внимание научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге.

Башкортостан, где изначально за смерть на «СВО» платили 2 млн рублей, сократил выплату 1 млн, затем 500 тысяч, а впоследствии всего до 100 тысяч рублей. Кировская и Омская области уменьшили «гробовые» вдвое — с 1 млн до 500 тысяч рублей. В Ульяновской области их размер обвалился в 20 раз — с 1 млн до всего 50 тысяч рублей. А Оренбургская область отменила выплаты полностью начиная с 1 июля текущего года.

Необходимость оплачивать вербовку на войну ложится все более тяжелым бременем на региональные бюджеты, отмечает Клюге: чтобы выполнить спущенные Кремлем квоты, в этом году они довели среднюю выплату за подписание контракта с Минобороны до 3,4 млн рублей. Несмотря на это, приток контрактников во втором квартале снизился на 10% год к году, а первом квартале падал на 20%, до 2-летнего минимума — 70,5 тысячи человек, согласно расчетам Клюге.

Чтобы свести концы с концами в местных бюджетах, губернаторы сокращают гражданские расходы, указывает эксперт. Например, финансирование медицины на уровне субъектов в январе–марте стало меньше на 6,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Сокращение «гробовых», которые оставались стабильными почти все время войны, укладывается в эту практику и соответствует «политической и экономической логике», считает Клюге: «Региональные выплаты за гибель играют лишь незначительную роль в поддержании процесса набора — ключевой задачи, которую обязаны выполнять региональные власти. Регионы не делают ставку на эти выплаты, пытаясь привлечь новобранцев, поскольку никто не хочет думать о собственной смерти в момент подписания контракта».

Проблемы с региональными бюджетами связаны с продолжающимся замедлением российской экономики — от этого налоговые сборы в казну субъектов страдают, подчеркивает Клюге. Первый квартал, по данным Счетной палаты, с дефицитом завершили 56 регионов (против 46 за тот же период прошлого года). По итогам полугодия расходы субъектов превысили доходы на 56 млрд рублей.

В этом году суммарная «дыра» в казне субъектов РФ достигнет 2 триллионов рублей, прогнозирует управляющий директор, руководитель Центра макроэкономических исследований «Сбера» Александр Исаков. По сравнению с 2025 годом дефицит увеличится на 500 млрд рублей, или 33%, а его номинальный размер второй год подряд побьёт исторические рекорды, следует из оценок Сбера.