Глава ЦРУ предложил в Москве провести саммит Трампа, Путина и Зеленского

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время визита в Москву предложил провести трехсторонний саммит с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского для урегулирования конфликта.

Американские чиновники, по данным Axios, проинформировали Зеленского о переговорах в Москве и предложении провести трехстороннюю встречу. Рэтклифф также обсуждал возможность возобновления мирного диалога.

Кроме того, глава ЦРУ предупредил Москву о недопустимости нападения на страны НАТО, в том числе Литву, Латвию и Эстонию.