ШАБАК экстренно эвакуировал из США сына Нетаньяху из-за угрозы покушения

Израильская Служба общей безопасности (ШАБАК) в экстренном порядке вывезла из США сына премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Яира в связи с зафиксированной угрозой его безопасности.

В официальном заявлении ведомства, опубликованном The Jerusalem Post, подтвердили, что после проведенной оценки обстановки было принято решение незамедлительно эвакуировать Яира Нетаньяху вместе с сотрудниками охраны обратно в Израиль.

Операция проводилась в спешном порядке: Яир покинул штат Флорида, даже не взяв с собой личные вещи. В настоящее время сын главы правительства находится на территории Израиля.