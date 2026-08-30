Стрельба на рейв-вечеринке в Швейцарии: один человек погиб, пятеро ранены

В результате стрельбы на рейв-вечеринке в кантоне Арау на севере Швейцарии погиб один человек, еще пятеро получили ранения, некоторые из них — тяжелые.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье на территории ипподрома в районе Шахен, где проходило мероприятие «Aarau Rave VOL. 7». По данным правоохранительных органов, сигнал о выстрелах поступил около 02:30, сразу после официального окончания вечеринки. Очевидцы сначала приняли звуки выстрелов за фейерверк.

Полиция кантона вместе с пожарной службой оцепила большую территорию вокруг места происшествия и проводит масштабную операцию. Мотивы и обстоятельства преступления пока остаются неясными. Местных жителей призвали держаться подальше от данного района, а свидетелей — передать имеющиеся фото- и видеозаписи правоохранительным органам.