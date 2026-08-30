При стрельбе на вечеринке в штате Нью-Джерси погибли двое, еще девять пострадали

При стрельбе в столице американского штата Нью-Джерси Трентоне два человека погибли, еще девять были ранены.

Как передает 1news.az со ссылкой на NBC News, об этом сообщает местная полиция.

По ее данным, неизвестные в ночь на воскресенье открыли огонь по местным жителям, которые предположительно собрались на барбекю-пати. По данным очевидцев, на мероприятии находилось около 150 человек.

К месту инцидента были привлечены полиция, следователи и медики. Все пострадавшие были госпитализированы.

Рано утром в воскресенье полиция оцепила вход в Региональный медицинский центр Capital Health, расположенный примерно в двух милях от места происшествия. В ходе стрельбы был также поврежден припаркованный вблизи центра автомобиль.

Расследование по делу продолжается.