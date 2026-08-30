Оперативники Национального агентства разведки и безопасности Сомали нейтрализовали главу службы разведки экстремистской группировки "Аш-Шабаб" Абдуллахи Хаши Лабаджира, известного как Ихлас.

Как передает 1news.az, об этом сообщило национальное телевидение Сомали.

Ликвидация была осуществлена в ходе авиаудара по боевикам в районе Джилиб.

4 августа страны, предоставляющие контингенты для Миссии Африканского союза по поддержке и стабилизации в Сомали (AUSSOM), заявили о решимости наращивать удары по "Аш-Шабаб".

Действующий мандат AUSSOM истекает 31 декабря. Продление призвано предотвратить возникновение вакуума в сфере безопасности и дать Сомали дополнительное время для подготовки национальных сил к самостоятельному обеспечению безопасности страны.

AUSSOM начала работу 1 января 2025 года, сменив Переходную миссию Африканского союза в Сомали. Она оказывает властям поддержку в обеспечении безопасности и борьбе с террористической группировкой "Аш-Шабаб". Совет Безопасности ООН разрешил развернуть в составе миссии почти 12 000 военнослужащих и полицейских.