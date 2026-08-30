Хакеры взломали базы данных одного из министерств Франции

Очередная крупная утечка данных, предположительно, произошла во Франции, где хакеры заявили о взломе базы данных сайта Zero Logement Vacant, который находится в ведении министерства городского планирования и жилищного строительства республики.

Как передает 1news.az, об этом сообщило агентство AFP.

База включает в себя информацию о пустующих жилых помещениях и помогает местным властям возвращать их на рынок недвижимости.

Ответственность за взлом взяла на себя хакерская группировка ZeroBytes, которая в прошлом уже упоминалась в СМИ в контексте взлома базы данных налоговой службы Франции. Хакеры утверждают, что получили доступ к почти 149 млн необработанных записей на платформе, в которых содержится информация о владельцах недвижимости и данные учетных записей. Впрочем, агентство отмечает, что эти записи могут содержать дублирующиеся данные, поэтому трудно сказать, сведения какого количества физических лиц или организаций могли оказаться в руках злоумышленников.

Ранее генеральный директор Главного управления государственных финансов (DGFiP) Франции Амели Вердье заявила, что в августе произошли 3 крупных утечки из государственных баз данных. Так, 12 августа хакеры получили доступ к данным 350 000 человек, в частности их переписке с налоговой службой. 13 августа был выявлен взлом базы данных кадастровой службы, в ходе которого были украдены сведения о 433 500 физических и 1 000 юридических лиц. 17 августа стало известно о получении хакерами доступа к базе данных по делам о праве наследования.

По данным СМИ, за взломом баз данных налоговой службы стоит хакерская группировка ZeroBytes. Предположительно, в нее входят 2 француза, которые, однако, утверждают, что действуют не с территории Франции. Они сообщили агентству AFP, что продали украденные данные «за несколько тысяч евро» двум людям, и добавили, что продолжают ими торговать. Свои мотивы хакеры объяснили желанием заработать, заверив, что в их действиях нет политической подоплеки.

Помимо налоговой службы, они также взяли на себя ответственность за взлом базы данных Министерства образования Франции. 31 июля ведомство сообщало об утечке персональных данных большого количества работников, которые трудились в министерстве с 2001 года. 18 августа хакеры опубликовали в X сообщение о том, что «несколько недель назад» заполучили 346 млн строк данных, при этом службы безопасности якобы не смогли полностью отрезать им доступ к информационным системам министерства.