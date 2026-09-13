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Россия нанесла удар в 800 метрах от границы Польши

First News Media16:34 - Сегодня
Россия нанесла удар в 800 метрах от границы Польши

Российские силы нанесли удар по грузовику вблизи украинско-польской границы.

Как сообщает Reuters со ссылкой на польских и украинских официальных лиц, удар был нанесен примерно в 800 метрах от территории Польши в районе пункта пропуска Дорохуск — Ягодин.

После атаки работа погранперехода была временно приостановлена, однако позднее движение возобновилось.

Министерство обороны России заявило, что целью удара была инфраструктура, использовавшаяся для перевозки военных грузов из Европы в западные регионы Украины.

В последние недели российские силы участили удары по украинской инфраструктуре вблизи границ с Польшей, Румынией и Молдовой.

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