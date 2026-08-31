Иран не ищет войны, но не оставит агрессию без ответа — заявление Пезешкиана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не ищет войны, однако не оставит без ответа любую агрессию.

Об этом он заявил перед вылетом в столицу Кыргызстана Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Мы не ищем войны, и это четкий посыл, который мы до сих пор доносили до всего мира", - заявил он.

По мнению Пезешкиана, нестабильность и напряженность в регионе не выгодны ни одной стране.