В Иране назвали США единственным фактором нестабильности в Ормузском проливе

Действия США на Ближнем Востоке остаются единственным фактором нестабильности в ситуации вокруг Ормузского пролива, заявил МИД Ирана.

«Исламская Республика Иран напоминает <...>, что единственным фактором, определяющим нестабильность морских путей в регионе, являются незаконные действия Соединенных Штатов и сионистского режима (имеется в виду Израиль. — Ред.), начавшиеся 28 февраля», — говорится в заявлении ведомства.

МИД отметил, что на все действия США Иран ответит «сокрушительным ударом».

Ранее корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид сообщил, что американские силы нанесли удары по двум ракетным установкам на острове Ларак в южной части Ирана.

По словам его источника, иранская сторона намеревалась применить данные установки для «запуска ракет с морскими минами в Ормузский пролив». Иран в ответ нанес удары по базам США в Иордании.

Источник: ТАСС