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СМИ: «Меня повесят» - Путин стал бояться за свою жизнь в случае поражения в Украине

First News Media12:57 - Сегодня
СМИ: «Меня повесят» - Путин стал бояться за свою жизнь в случае поражения в Украине

Президент России Владимир Путин выбрал дальнейшую эскалацию войны в Украине и готовится отправить на фронт еще несколько сотен тысяч россиян, сообщили близкие к Кремлю источники The Economist.

По словам одного из них, Путин, вероятно, считает, что завершение войны без получения как минимум всего Донбасса поставит под угрозу его жизнь. «Они меня повесят», — сказал он своим приближенным, утверждает источник.

При этом продолжение войны в нынешнем формате также создает проблемы для Путина, так как его армия уже несколько лет не может добиться решающего перелома. «Сценарии, основанные на инерции, невыгодны Кремлю», поскольку они лишь расходуют экономические ресурсы и политический капитал, пояснил один из представителей российской элиты. Из-за этого Путин и намерен усилить боевые действия, отметили собеседники издания.

В частности, по их словам, он собирается отправить на фронт еще 300–400 тыс. человек, для чего ему не обязательно объявлять новую мобилизацию, так как указ о ее проведении действует с сентября 2022 года. Предполагается, что набор возложат на региональные власти, которые будут использовать давление, чтобы удерживать недовольство на местном уровне. Источники добавили, что новую систему уже испытывают в Пензенской области, где мужчин задерживают на улицах и принудительно отправляют на войну.

По данным издания, другим направлением эскалации может стать усиление гибридных операций против союзников Украины. Западные спецслужбы опасаются, что Россия будет атаковать европейские заводы, производящие вооружение и военную технику для ВСУ. При этом они считают, что Путин не хочет прямого военного столкновения с НАТО.

Одновременно Путин может усилить репрессии в отношении противников своей политики внутри России — не потому, что они представляют угрозу его власти, а потому, что ему необходимо демонстрировать силу. По словам одного из источников, российский президент также воспринял как слабость визит директора ЦРУ США в Москву.

При этом среди российской элиты царят мрачные настроения, и главная проблема заключается не столько в состоянии экономики или отсутствии успехов на фронте, сколько во времени, которое страна потеряла из-за войны, говорит один из инсайдеров. По его словам, каким бы ни оказался ее итог, почти пять лет боевых действий уже выглядят как провал. Другой представитель элит отмечает, что в верхах все сильнее растет ощущение, что «царь голый». При этом ни экономические трудности, ни политические проблемы сами по себе не угрожают власти Путина: у него по-прежнему достаточно ресурсов и репрессивных инструментов, чтобы продолжать войну.

Источник: themoscowtimes.com

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