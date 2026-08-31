Джон Гальяно отказался от выставки в Метрополитен-музее после критики

Британский дизайнер Джон Гальяно отказался от участия в выставке, посвящённой его творчеству, которая должна была пройти в Метрополитен-музее в Нью-Йорке весной 2027 года. Об этом сообщает The Guardian.

Выставка John Galliano: Horizons должна была стать центральной экспозицией Института костюма и быть связана с темой Met Gala 2027 года.

Решение последовало после критики в адрес музея и самого дизайнера из-за его антисемитских и расистских высказываний, сделанных более десяти лет назад. В 2011 году Гальяно был уволен из Dior, а французский суд признал его виновным в публичных оскорблениях на почве расы, религии и происхождения.

Сам Гальяно заявил, что после многочисленных обсуждений пришёл к выводу, что выставку сейчас проводить не следует. Дизайнер признал ответственность за причинённую его словами боль, особенно еврейской и азиатской общинам, и выразил сожаление.

Метрополитен-музей подтвердил совместное решение отказаться от проекта. Новая выставка Института костюма и концепция Met Gala 2027 года будут объявлены позднее.