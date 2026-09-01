В Кыргызстане горную вершину назвали в честь ШОС

Президент Садыр Жапаров указом присвоил безымянной горной вершине наименование "Пик Шанхайской организации сотрудничества", приурочив это к 25-летию организации.

"Президент Садыр Жапаров подписал Указ "О присвоении безымянной горной вершине высотой 4 050 метров, находящейся в государственном природном парке "Ала-Арча" Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики, географического названия "Пик Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте киргизского лидера.