Число погибших из-за наводнений в Непале достигло 1000 человек

Число погибших в результате разрушительных наводнений в районах Непала и Тибетского автономного района Китая, расположенных вблизи границы двух стран, достигло 955 человек.

Спасательные и поисковые работы продолжаются шестой день, при этом число жертв может увеличиться.

Как сообщает непальское управление по борьбе со стихийными бедствиями, в Непале подтверждена гибель 939 человек. Еще 16 погибших зафиксированы на территории Тибета, о чем сообщили китайские государственные СМИ.

По данным властей Непала, 3925 человек по всей стране по-прежнему считаются пропавшими без вести. В их числе 592 иностранца, значительная часть пропавших связана с гидроэнергетическими проектами, расположенными в пострадавших районах.

При этом число сотрудников гидроэлектростанций, судьба которых остается неизвестной, снизилось до 639 человек. Ранее сообщалось о 933 пропавших работниках.

Наиболее тяжелая ситуация сохраняется в округе Нувакот, где пропавшими без вести числятся 1158 человек. В соседнем округе Расува этот показатель составляет 865 человек. Среди разыскиваемых также 45 военнослужащих, 38 сотрудников полиции и 18 работников таможенной и иммиграционной служб.

Таким образом, общее число пропавших без вести по обе стороны границы достигает 4471 человека.

Последствия стихии затронули и соседнюю Индию: власти штата Уттар-Прадеш сообщили об обнаружении 17 тел в реках, берущих начало на территории Непала.

Спасательные службы продолжают поиски пропавших и ликвидацию последствий стихийного бедствия.

Источник: Aljazeera