Отношения России и Армении должны быть наилучшими, считает Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отношения России и Армении должны быть наилучшими.

«Делить это по национальностям я бы не стала, потому что в развитие двусторонних отношений свою роль может сыграть молодежь — и армянская, и российская», - сказала дипломат.

По ее утверждению, Россия и Армения являются многонациональными государствами, и молодежь этих стран может сыграть «колоссальную роль» в развитии армяно-российских отношений сегодня.

Как отметила Захарова, молодые люди могут, во-первых, «быть приверженцами мирного сосуществования и дружбы между нашими странами, развития наилучших отношений».

«И наилучшие отношения должны быть между нашими странами. Чтобы это было в наивысшей степени, превосходящее официально писанное. Потому что есть историческая многовековая подоплека, для этого есть культурная близость, в том числе на ниве и в сфере религиозных взглядов. Лучше всего это описывается словами — традиционные ценности. В этом есть, конечно, и вклад нашей страны в урегулирование тех кровавых конфликтов, которые уносили жизни граждан Армении», — сказала Захарова.

Она напомнила, что «это был личный вклад президента нашей страны и вклад наших молодых ребят, выполняющих свой воинский долг, отдавая свои жизни за молодых ребят в Армении, это надо помнить, и молодежь тоже должна об этом знать и помнить».

«У этого есть современная основа в виде огромного количества семей, которые создаются между гражданами стран. Целые поколения рождены, которые не отделяют себя от культуры двух стран. Развивать отношения нам надо по всем направлениям. Это все-таки географическая близость, важнейшая с точки зрения артерия и транспортные возможности для Армении продвигать свое все, свои товары, свои возможности через нашу страну и в нашу страну», — подчеркнула Захарова.

Источник: Новости-Армения