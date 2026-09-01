 Отношения России и Армении должны быть наилучшими, считает Захарова | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Отношения России и Армении должны быть наилучшими, считает Захарова

First News Media12:37 - Сегодня
Отношения России и Армении должны быть наилучшими, считает Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отношения России и Армении должны быть наилучшими.

«Делить это по национальностям я бы не стала, потому что в развитие двусторонних отношений свою роль может сыграть молодежь — и армянская, и российская», - сказала дипломат. 

По ее утверждению, Россия и Армения являются многонациональными государствами, и молодежь этих стран может сыграть «колоссальную роль» в развитии армяно-российских отношений сегодня.

Как отметила Захарова, молодые люди могут, во-первых, «быть приверженцами мирного сосуществования и дружбы между нашими странами, развития наилучших отношений».

«И наилучшие отношения должны быть между нашими странами. Чтобы это было в наивысшей степени, превосходящее официально писанное. Потому что есть историческая многовековая подоплека, для этого есть культурная близость, в том числе на ниве и в сфере религиозных взглядов. Лучше всего это описывается словами — традиционные ценности. В этом есть, конечно, и вклад нашей страны в урегулирование тех кровавых конфликтов, которые уносили жизни граждан Армении», — сказала Захарова.

Она напомнила, что «это был личный вклад президента нашей страны и вклад наших молодых ребят, выполняющих свой воинский долг, отдавая свои жизни за молодых ребят в Армении, это надо помнить, и молодежь тоже должна об этом знать и помнить».

«У этого есть современная основа в виде огромного количества семей, которые создаются между гражданами стран. Целые поколения рождены, которые не отделяют себя от культуры двух стран. Развивать отношения нам надо по всем направлениям. Это все-таки географическая близость, важнейшая с точки зрения артерия и транспортные возможности для Армении продвигать свое все, свои товары, свои возможности через нашу страну и в нашу страну», — подчеркнула Захарова.

Источник: Новости-Армения

Поделиться:
337

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС плюс» - ФОТО - ВИДЕО - ...

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается до 28 градусов тепла

Xроника

Ильхам Алиев встретился с Нарендрой Моди в Бишкеке

Политика

Президент Азербайджана высоко оценил участие Словакии в восстановлении наших ...

В мире

«Сделай шаг, отвергни Сержа» — бывший секретарь СБ Армении написал книгу

РЖД заявили о выполнении всех пунктов договора и открытости к диалогу с Арменией

Лукашенко: ШОС рискует превратиться во вторую ООН

В Японии для защиты от медведей используют ИИ, дроны и роботов

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

Число жертв наводнения в Непале продолжает расти - ОБНОВЛЕНО

В ТРСК продолжаются поиски 19 пассажиров затонувшего судна - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО

Венгрия сочла Россию «угрозой»

Искусственный интеллект спас жизнь: ChatGPT разоблачил план убийства и обратился к правоохранителям

Последние новости

С сегодняшнего дня в Азербайджане объявляется открытым сезон рыбной ловли

Сегодня, 15:13

В Баку расследуют сообщения о возможном обнаружении психотропного вещества в крови ребенка

Сегодня, 15:10

В Азербайджане установлена личность 57 граждан, считавшихся пропавшими без вести

Сегодня, 14:55

Житель Сумгайыта умер от отравления уксусом

Сегодня, 14:47

Президент Азербайджана: регион Южного Кавказа, бывший зоной многолетних конфликтов, превращается в зону мира

Сегодня, 14:45

Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС плюс» - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:38

Никол Пашинян: Мы тесно сотрудничаем с Турцией и Азербайджаном

Сегодня, 14:35

В Азербайджане установлены платежи за использование водных объектов в специальных целях

Сегодня, 14:33

Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и Кыргызстана вышли на самый высокий уровень

Сегодня, 14:28

Yango Azerbaijan и İRİA запускают бесплатную образовательную программу Future Skills Academy в Ленкорани

Сегодня, 14:25

Ильхам Алиев: Баку и Ереван работают над увеличением объемов взаимной торговли

Сегодня, 14:23

Ильхам Алиев указал на бездействие ООН в выполнении резолюций Совбеза

Сегодня, 14:20

Погода на среду: В Баку ожидается до 28 градусов тепла

Сегодня, 14:17

Токаев призвал сформировать миропорядок без культа силы

Сегодня, 14:00

«Сделай шаг, отвергни Сержа» — бывший секретарь СБ Армении написал книгу

Сегодня, 13:57

РЖД заявили о выполнении всех пунктов договора и открытости к диалогу с Арменией

Сегодня, 13:44

Шавкат Мирзиёев предложил создать Совет по интеграции железных дорог стран ШОС

Сегодня, 13:39

Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили региональные вопросы

Сегодня, 13:30

Лукашенко: ШОС рискует превратиться во вторую ООН

Сегодня, 13:17

Спустя 13 лет организатор убийства Вюсала Шильдера предстанет перед судом

Сегодня, 13:08
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10